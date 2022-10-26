Президент Израиля в США представит доказательства того, что россияне используют в Украине иранские дроны 26 октября, 00:22 Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov/File Photo)

Президент Израиля Ицхак Герцог покажет американским официальным лицам доказательства того, что страна-агрессор Россия использует в Украине иранские беспилотники-камикадзе.

Как сообщает The Times of Israel, в среду, 26 октября, у Герцога состоится встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.



В офисе израильского президента заявили, что служба безопасности страны с помощью визуального анализа определила, что фрагменты беспилотников, используемых россиянами в Украине, идентичны иранским разработкам — «несмотря на опровержения Ирана и попытки скрыть их иранское происхождение, добавив российскую надпись». На изученных фото изображены иранский беспилотник Shahed-136, который запускали во время учений в Иране в декабре 2021 года, и такой же беспилотник, сбитый в Украине, пишет издание.



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«Иранское оружие играет центральную роль в глобальной дестабилизации, и международное сообщество должно усвоить этот урок сейчас и в будущем», — заявил Герцог и подчеркнул, что за последние месяцы протестов в Иране режим «показал миру свое истинное лицо, которое Израиль видел годами».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине разведданные для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. С их помощью российские оккупанты наносят удары по территории Украины, уничтожают критическую инфраструктуру и убивают мирных жителей.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, в первой партии, которую заказала Россия, было 1750 дронов.

Инфографика: НВ

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».