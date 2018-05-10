Израиль ответил на ракетный обстрел Голанских высот

Израильские военные в ночь на 10 мая выпустили несколько ракет по территории Сирии, откуда иранские войска обстреляли Голанские высоты, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Согласно сообщению, противовоздушная оборона сирийской армии начала отражать ракетную атаку Израиля. Обстрел велся в направлении города Эль-Кунейтра, что в 40 км от Дамаска.

Позже в агентстве добавили, что силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели.

SANA опубликовало видео, на котором, как утверждается, сирийские ПВО отражают израильские ракеты.

Позже агентство со ссылкой на военный источник сообщило, что при нанесении ударов ВВС Израиля несколько ракет "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов".

О погибших и раненых военнослужащих сведений не приводится.

Ранее сообщалось, что израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.