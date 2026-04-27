Израиль тайно развернул в Объединенных Арабских Эмиратах систему противовоздушной обороны Железный купол , а также направил туда десятки военных во время войны с Ираном.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ситуацией.

Источник телеканала подтвердил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ отправить батарею Железного купола после телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом.

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Отмечается, что Объединенные Арабские Эмираты стали главной мишенью Ирана в регионе. По данным Минобороны страны, по стране выпустили более 550 ракет и более 2 200 дронов. В ОАЭ заявили, что уровень перехвата составил более 90%, хотя часть ракет все же попала в военные и гражданские цели.

11 марта американская газета The New York Post со ссылкой на источник в ЦАХАЛ сообщила, что боевики группировки Хезболла из Ливана выпустили около 100 ракет по Израилю, перегрузив систему ПВО Железный купол. По словам израильского офицера, системе удалось перехватить лишь примерно половину из целей.

Железный купол — это передвижная система противовоздушной обороны, которая имеет дальность действия до 70 км и используется Израилем с 2011 года для перехвата ракет малой дальности.