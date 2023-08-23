Израиль предоставил Украине медикаменты для ВСУ на 100 миллионов гривен 23 августа, 12:58 Медики помогают раненым украинским военнослужащим (Фото:REUTERS/Stringer)

Министерство здравоохранения Израиля направило несколько тонн лекарств на сумму 100 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщил Правительственный портал в среду, 23 августа.

В ведомстве рассказали, что сбор средств был организован по запросу ВСУ. За несколько месяцев была накоплена необходимая сумма и приобретены лекарства для ВСУ.

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Закупку необходимых медикаментов помогли организовать Министерство здравоохранения Украины, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Министерство здравоохранения Израиля, Министерство иностранных дел Украины, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.

«Мы продолжаем помогать Украине в это трудное время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами», — сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Мария Карчевич заявила, что это событие является примером эффективного международного сотрудничества, взаимодействия государственного, частного и общественного сектора и их важного вклада в обеспечение наших военных необходимой помощью.

В конце июня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины, в частности одобрить передачу системы противовоздушной обороны Железный купол.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что премьер-министры в Израиле меняются, однако это не дает результата для отношений этого государства с Украиной.