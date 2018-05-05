Израиль отозвал свою кандидатуру на членство в Совбезе ООН

Израиль решил отказаться от борьбы за место непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2019-20 годах.

Об этом объявило представительство Израиля при ООН, сообщает Reuters.

Помимо Израиля на место непостоянного члена Совбеза ООН претендуют также Германия и Бельгия.

В то же время источник агентства отметил, что Израиль снял свою кандидатуру из-за низких шансов на победу.

Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня.

В состав Совбеза ООН входят 15 стран: пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и десять временных, которые ежегодно обновляются наполовину.