Израиль останавливает выплаты бежавшим от войны украинцам 14 января, 02:04 Беженцы из Украины (Фото:www.radiosvoboda.org)

Правительство Израиля в феврале остановит ежемесячные выплаты украинцам по истечении срока действия соответствующего распоряжения. Власти еще не полностью выплатили пособие в декабре из-за нехватки финансирования.

Об этом сообщает Haaretz.



Украинцам еще не полностью выплатили пособие в декабре из-за нехватки финансирования в размере 5,9 млн долларов.

Министерство алии и интеграции не намерено продолжать приказ о выплатах беженцам из Украины, выплата будет прекращена в феврале.

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В общей сложности почти 24 тысячи иммигрантов получили по крайней мере одну ежемесячную выплату гранта с февраля 2022 года и со следующего месяца 26 тысяч нынешних получателей так называемого корректирующего гранта перестанут его получать.

Но еще некоторое время украинцы будут получать выплаты, санкционированные кабинетом министров в апреле для предоставления финансовой поддержки.