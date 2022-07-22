«С осторожностью». Посол рассказал, как Израиль оказывает военную помощь Украине 22 июля, 11:19 Израиль с осторожностью оказывает военную помощь Украине (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)

Израиль принял стратегическое решение об оказании помощи Украине, однако при оказании военной помощи вынужден проявлять осторожность.



Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

«Израиль, к сожалению, находится в неблагополучном регионе, Это такая пороховая бочка, на вершине которой сидит Израиль… В силу этих причин, и в силу тех чувствительных отношений, которые у нас есть с Россией, мы думаем прежде всего о своих интересах и вынуждены проявлять осторожность», — сказал он.

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По словам дипломата, это не означает, что Израиль не помогает Украину.

«С первого дня мы приняли стратегическое решение оказать максимальную помощь Украине, которую мы можем себе позволить. Не переходя через „красные линии“ и не поставив под удар наши национальные интересы. Не создавая угрозу жизни простым израильтянам», — добавил Бродский.

Посол отметил, что «сотни тонн гуманитарной помощи, которую мы поставили — лекарство, продовольствие, пресная вода, генераторы, установки для опреснения воды. Это полевой госпиталь, который находится в районе Львова и за время пребывания израильских врачей там они оказали помощь 6000 украинцам — беженцам и местным жителям».

Кроме этого, по словам посла, «десятки людей, которые были доставлены в Израиль для на лечение. Это дети из больницы Охматдет с онкологическим заболеваниями. Это пациенты, которые были в израильском полевом госпитале, которые потом было решено перевести в Израиль и там продолжить лечение».



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