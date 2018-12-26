Израиль одобрил строительство почти 2200 единиц жилья на Западном берегу Сегодня, 20:26 37 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

В Израиле одобрили план строительства почти 2 200 единиц жилья в поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщила неправительственная израильская организация Peace Now.

По данным организации, профильный комитет Министерства обороны Израиля окончательно утвердил строительство 1 159 единиц жилья. Строительство еще 1 032 единиц проходит первые этапы согласования, передает AFP.

Напомним, что в мае правительство Израиля одобрило строительство 1 958 единиц жилья в поселках на Западном берегу реки Иордан.

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан считаются незаконными в соответствии с международными соглашениями, поскольку они построены на земле, которую палестинцы считают частью своего будущего государства.

Свыше 400 тысяч израильтян живут в поселениях на Западном берегу, размеры которых варьируются от крошечных деревушек до крупных городов. Еще 200 тысяч человек живут в поселениях в оккупированном восточном Иерусалиме.

Богатые и бедные на Ближнем Востоке

Создание государства Палестина является приоритетным вопросом в мировой политике. Некоторые страны уже приняли резолюции о признании Палестинского государства. Однако для окончательного разрешения конфликта необходимо продолжение мирных переговоров Израиля и Палестины.