Израиль обстрелял территорию Сирии, по меньшей мере трое погибших
В субботу, 1 июня, Армия обороны Израиля обстреляла пригород сирийского Кунейтра.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
В результате ракетного удара по меньшей мере трое сирийцев погибли и семеро получили ранения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.
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«Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля», — сказал он.
27 мая Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра.
Израильская ракета попала в военный автомобиль. В результате погиб военнослужащий и еще один получил ранения.
Напомним, что президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров Трампа с Нетаньяху.
Голанские высоты — стратегически важное плато между Израилем и Сирией площадью около 1200 квадратных километров. Эта территория была частью Сирии, пока Израиль не захватил ее в Шестидневной войне на Ближнем Востоке в 1967 году.
В 1981 году Израиль в одностороннем порядке утвердил свой суверенитет над Голанскими высотами. Этот шаг не был признан мировыми государствами.