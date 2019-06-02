Израиль обстрелял территорию Сирии, по меньшей мере трое погибших Сегодня, 09:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Ammar Awad Премьер-министр Израиля лично отдал приказ нанести удары REUTERS / Ammar Awad

В субботу, 1 июня, Армия обороны Израиля обстреляла пригород сирийского Кунейтра.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

В результате ракетного удара по меньшей мере трое сирийцев погибли и семеро получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.

«Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля», — сказал он.

27 мая Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра.

Израильская ракета попала в военный автомобиль. В результате погиб военнослужащий и еще один получил ранения.

Напомним, что президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров Трампа с Нетаньяху.

Голанские высоты — стратегически важное плато между Израилем и Сирией площадью около 1200 квадратных километров. Эта территория была частью Сирии, пока Израиль не захватил ее в Шестидневной войне на Ближнем Востоке в 1967 году.

В 1981 году Израиль в одностороннем порядке утвердил свой суверенитет над Голанскими высотами. Этот шаг не был признан мировыми государствами.