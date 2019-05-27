Израиль обстрелял территорию Сирии, один погибший
В понедельник, 27 мая, Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра.
По данным сирийского государственного агентства SANA, израильская ракета попала в военный автомобиль. В результате погиб военнослужащий и еще один получил ранения.
В ЦАХАЛ подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии.
По версии израильской стороны, из сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, находившийся в воздушном пространстве Израиля. Израильские силы ответили ударом по установке ПВО.