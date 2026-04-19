ЦАХАЛ заявил, что продолжит операции на юге Ливана в случае непосредственной угрозы

Армия обороны Израиля заявила, что продолжит операции на юге Ливана в случае возникновения непосредственной угрозы, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня.

Об этом сообщил ЦАХАЛ в соцсетях.

По данным израильской армии, для устранения этих угроз ВВС и наземные подразделения нанесли точечные удары по вооруженным лицам и по инфраструктуре, которую, по версии Израиля, использовали для нападений. В поддержку сухопутных сил также открывали артиллерийский огонь.

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В ЦАХАЛ отдельно подчеркнули, что действия, которые предпринимаются в целях самообороны и для ликвидации немедленных угроз, не ограничиваются соглашением о прекращении огня. При этом израильские военные заявили, что и в дальнейшем будут действовать в соответствии с указаниями политического руководства.

По данным западных медиа, режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу 17 апреля. В то же время уже в первые часы после его начала сохранялась напряженность, а Израиль заявил о намерении и в дальнейшем поражать цели, которые будет считать непосредственной угрозой.