Израиль нанес удары по сектору Газа: шестеро погибших, в том числе командир ХАМАС

Во время операции ВВС Израиля нанесли массированный удар по территории сектора Газа

В воскресенье, 11 ноября, сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в Секторе Газа, в результате которой были убиты шестеро палестинцев, включая одного из командиров группировки ХАМАС, сообщает газета Haaretz.

По данным газеты, был убит заместитель командира одного из элитных военных подразделений ХАМАС Нур Бараке.

Армия обороны Израиля сообщила в Twitter, что "во время оперативной деятельности Израильских сил обороны в секторе Газа произошел обмен огнем".

"Ни один из военных не был захвачен в плен во время оперативной деятельности в Газе", - добавили в ведомстве.

Как сообщает газета, во время проведения операции ВВС Израиля нанесли массированный удар по территории Сектора Газа.

В ответ с территории Газы был произведен обстрел, две ракеты были перехвачены средствами ПВО Израиля. В нескольких приграничных израильских городах сработали сирены тревоги.

Представитель ХАМАС Фавзи Бахрум осудил "подлую агрессию Израиля" в своем заявлении, добавив, что силы палестинского сопротивления готовы ответить противнику.

Напомним, руководство Израиля и представители палестинского исламистского движения ХАМАС договорились с наступлением 10 августа начать перемирие.