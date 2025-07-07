Израиль нанес авиаудары по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки

Армия Израиля нанесла удары по объектам хуситов в Йемене (Фото: REUTERS/Аммар Авад)

Армия обороны Израиля нанесла удары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф в Йемене , а также по электростанции в районе Рас-Канатиб.

Об этом сообщает Reuters.

В ЦАХАЛ отметили, что атаки стали ответом на регулярные удары хуситов по Израилю.

Кроме того, израильские военные заявили об атаке на судно Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами в конце 2023 года. По данным израильской армии, хуситы установили на корабле радиолокационную систему для слежения за судами в международных водах.

Реклама

«Силы террористического режима хуситов установили на корабле радиолокационную систему и используют ее для отслеживания судов в международном морском пространстве с целью содействия деятельности террористического режима хуситов», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Как пишет Reuters, после атак военный представитель хуситов заявил, что противовоздушная оборона группировки противостояла израильской атаке «с помощью большого количества ракет класса „земля-воздух“ отечественного производства».