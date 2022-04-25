Израиль нанес удар по объектам в Ливане 25 апреля, 06:04 Цей матеріал також доступний українською Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Армия Обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по объектам на юге Ливана.

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Израильские военные сообщили 25 апреля, что из Ливана был выпущен снаряд по северному Израилю. Он упал на открытой местности.

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«В ответ на снаряд, выпущенный из Ливана по северному Израилю ранее сегодня вечером, артиллерийские силы ЦАХАЛа наносят удар по месту запуска в Ливане», — сообщается на странице армии Израиля в Twitter.

На прошлой неделе в ЦАХАЛе сообщали, что из сектора Газа было выпущено несколько ракет в сторону юга Израиля.

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