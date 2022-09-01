Сирия заявила об обстреле аэропорта со стороны Израиля 1 сентября, 00:42 Аэропорт Алеппо (Фото:facebook.com/bigasiatv)

В Сирии заявили, что Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо. ЦАХАЛ информацию не комментировал.

Об этом сообщает newsru.co.il.



Согласно информации организации Syrian Observatory for Human Rights, объектом атаки были расположены рядом с аэропортом склады. В них попали четыре ракеты.

Иранские СМИ сообщают, что удар по аэропорту был нанесен перед тем, как там должен был совершить посадку самолет из Ирана, самолет сменил курс и приземлился в аэропорту Дамаска.

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Вечером 31 августа сирийские СМИ сообщили о новой атаке ЦАХАЛа. Удары наносились по целям в Дамаске и его окрестностях.

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