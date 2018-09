Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Дамаска

Армия Израиля нанесла ракетный удар по аэропорту Дамаска.

Как сообщает SANA со ссылкой на военные источники, ПВО Сирии смогла сбить несколько ракет.

Сообщается, что взрывы были слышны в окрестностях аэропорта. В ходе атаки были поражены военные объекты, которые находились рядом с аэропортом. Пострадавших среди людей нет, но был нанесен материальный ущерб.

Представители израильской армии отказались комментировать данное сообщение, аргументируя это тем, что они "не комментируют иностранные заявления".

#BREAKING

Sources say this is the moment #Iran's IRGC cargo plane was targeted in #Syria's Damascus Int'l Airport.



Reports indicate the U.S. dollar suddenly surged in Tehran, selling now at 145,000 rials. pic.twitter.com/1x3I3G0hs0