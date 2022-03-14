Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране — Ермак
Ермак заявил, что Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране (Фото:REUTERS/Amir Cohen)
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.
«В рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий», — написал он.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.
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