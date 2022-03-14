Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране — Ермак

14 марта, 12:46
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Ермак заявил, что Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Ермак заявил, что Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.

«В рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий», — написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4823860774334433&id=100001316744918

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Израиль Эвакуация Андрей Ермак Война России против Украины

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