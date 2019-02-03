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Израиль начинает строительство умной стены на границе с сектором Газа

Сегодня, 16:29
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EPA

Израиль модернизирует границу с сектором Газа

Министерство обороны Израиля объявило, что Израиль начал строительство модернизированного защитного барьера на границе с сектором Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Длина нового барьера составит 65 километров, а высота около шести метров. Он изготовленный из оцинкованной стали и будет весить около 20 тыс тонн. Проект осуществляется Инженерно-строительным департаментом Министерства обороны и Управлением пограничного и канализационного хозяйства Израиля.

Умная стена станет завершающей частью комплекса, в который входят подземные заграждения и трехслойный морской барьер.

“Стена предотвратит проникновение террористов из Газы на нашу территорию. Те, кто живет в Газе, должны понимать, что, если они не будут молчать, мы без колебаний будем действовать”, - заявил премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что на данный момент Сектор Газа отделен от Израиля забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. В сентябре 2016 года израильские власти приступили к строительству подземного заграждения вдоль границы с Газой.

Теги:   Израиль Сектор Газа

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