Израиль может поставить Украине высокотехнологичные ракеты в ответ на получение РФ вооружений из Ирана — СМИ

21 ноября, 12:50
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Украина может получить ракеты от Израиля, если Иран поставит РФ баллистические ракеты (Фото:edu_castro27/pixabay.com)

Украина может получить ракеты от Израиля, если Иран поставит РФ баллистические ракеты (Фото:edu_castro27/pixabay.com)

Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты, сообщает израильская государственная медиакорпорация Kan.

Отмечается, что об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне.

В сообщении нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

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Кроме того, Kan со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел сообщил, что представитель израильского внешнеполитического ведомства в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил протест по поводу использования российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

https://twitter.com/kann_news/status/1594404591050932227

17 ноября издание Haaretz со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования» после настойчивых призывов со стороны США.

Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, которые помогают в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, используемыми РФ для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=kl0oTXupcDw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Израиль Иран Ракеты Война России против Украины

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