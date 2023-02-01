Израиль готов рассмотреть возможность предоставления Украине военной помощи — Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Amir Cohen)
В Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной.
Об этом в интервью CNN заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.
Он подтвердил информацию о том, что по просьбе США Израиль передал Украине 250 тысяч американских боеприпасов, которые хранились на складах страны.
На вопрос, будет ли Израиль рассматривать возможность предоставления военной поддержки Украине, Нетаньяху ответил: «Я, конечно, рассматриваю это».
Также он отметил, что Израиль противодействует Ирану, который помогает России в войне против Украины.
«Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь против производства оружия Ирана, которое используется против Украины», — сказал премьер.
Нетаньяху добавил, что его страна не только пытается помешать ядерной программе Ирана, «а и принимает меры против определенных разработок оружия, которые у Ирана, и Иран неизменно их экспортирует».
Ранее Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть возможность стать посредником между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны, а также США.