Израиль готов рассмотреть возможность предоставления Украине военной помощи — Нетаньяху 1 февраля, 11:04 Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

В Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной.



Об этом в интервью CNN заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

Он подтвердил информацию о том, что по просьбе США Израиль передал Украине 250 тысяч американских боеприпасов, которые хранились на складах страны.

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На вопрос, будет ли Израиль рассматривать возможность предоставления военной поддержки Украине, Нетаньяху ответил: «Я, конечно, рассматриваю это».

Также он отметил, что Израиль противодействует Ирану, который помогает России в войне против Украины.

«Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь против производства оружия Ирана, которое используется против Украины», — сказал премьер.

Нетаньяху добавил, что его страна не только пытается помешать ядерной программе Ирана, «а и принимает меры против определенных разработок оружия, которые у Ирана, и Иран неизменно их экспортирует».

Ранее Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть возможность стать посредником между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны, а также США.