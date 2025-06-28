Израиль заявил о ликвидации командира Хезболы

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении командира Хезболы Хассана Мохаммеда Хамуди в результате удара беспилотника на юге Ливана.

Об этом сообщило издание Times of Israel.

Израильские военные заявили, что Хамуди погиб в населенном пункте Кунин. Отмечается, что он был командиром противотанкового ракетного подразделения Хезболы в районе Бинт-Джбейль.

Во время войны Хамуди «руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на Израиль», добавили в армии обороны Израиля.

27 июня Армия обороны Израиля сообщила, что истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по объекту группировки Хезболла в районе замка Бофорт на юге Ливана.

По данным израильских военных, объект, который использовался террористической группировкой для «управления своим огнем и обороной», был частью подземного объекта Хезболы, ранее атакованного Израилем. Удар по объекту в ЦАХАЛ связали с попыткой Хезболы его восстановить вопреки договоренностям между Израилем и Ливаном.

