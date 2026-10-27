Нетаньяху: Весь мир изучает опыт Украины в ведении войны против дронов и с их помощью

Израиль изучает опыт Украины в использовании беспилотников и противодействии им, а также инвестирует в разработку технологий для защиты от иранской угрозы, исходящей от дронов.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с представителями СМИ накануне выборов, отвечая на вопрос журналиста Шимона Бримана об уроках российско-украинской войны, сообщает Укринформ.

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«Тому, чему научилась Украина и что анализирует весь мир — как воевать против дронов и как воевать с их помощью, — и есть важнейшее изменение, сильнейшее влияние войны в Украине на мировую арену. Хотя люди не до конца это осознают, мы здесь [в Израиле] вкладываем в это огромные средства», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр отметил, что Израиль вкладывает значительные средства в разработку средств противодействия беспилотникам различных типов. К этой работе привлекают ведущих ученых, военных специалистов и технологические компании.

Нетаньяху также подчеркнул, что передача Ираном беспилотников России противоречит интересам Израиля.

В то же время он выразил уверенность, что израильские оборонные предприятия, в частности стартапы, смогут совершить значительный технологический прорыв и предложить миру новые решения как в сфере производства дронов, так и в области защиты от них.

27 октября в Израиле проходят парламентские выборы, которые уже называют самыми судьбоносными для страны за последние годы. От результатов голосования зависит, потеряет ли свой пост премьер-министр Биньямин Нетаньяху и изменит ли Израиль курс в отношении наиболее чувствительных внешних и внутренних вопросов.