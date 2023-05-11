По Израилю выпустили более 800 ракет: одна попала в жилой дом, погиб мужчина 11 мая, 22:56 Последствия ракетного удара в Реховоте, Израиль, 11 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В израильском городе Реховот выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом, погиб мужчина. Об этом сообщает The Times of Israel в четверг, 11 мая.

Пятеро пострадавших в результате ракетного удара госпитализированы.



По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), со среды по состоянию на 20:00 четверга из сектора Газа выпустили по Израилю 803 снаряда. Из них 620 пересекли границу, 152 — упали на территории сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили о перехвате 179 ракет, остальные, по данным изральской армии, упали на открытой местности и не причинили ущерба. Армия обороны Израиля также заявила, что за тот же промежуток времени нанесла 191 авиаудар по сектору Газа, пишет The Jerusalem Post.

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В Управлении ООН по правам человека сообщили, что подтвердили гибель 25 палестинцев за последние два дня, в том числе шестерых детей и четырех женщин. В организации заявили, что израильская армия наносила удары по зданиям, в том числе жилым домам.



Как пишет BBC, израильские военные в четверг убили двух палестинских командиров Исламского джихада — главу ракетных войск группировки Али Гали и его заместителя.



Во вторник Израиль начал операцию Щит и стрела, убив трех высокопоставленных командиров Исламского джихада в ответ на ракетные удары из сектора Газа в начале мая.

