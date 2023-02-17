Израиль инвестирует в центры реабилитации в Украине — главный раввин Украины Моше Асман 17 февраля, 13:24 Главный раввин Украины назвал российскую пропаганду медицинской проблемой (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Израиль готов присоединиться и инвестировать в процесс строительства в Украине центров реабилитации для людей, пострадавших от войны, которую начала Россия. Об этом на Kyiv Jewish Forum-2023 сообщил главный раввин Украины Моше Асман.

По его информации, Израиль уже сейчас начинает помогать Украине в процессе психологической реабилитации военных и гражданских лиц.

«У Израиля есть огромный опыт психологической адаптации и лечения раненых и травмированных людей. И, насколько мне известно, уже из Израиля идут сюда инвестиции в строительство центров реабилитации для раненых, для беженцев. Это очень важно, мне кажется», - сказал главный раввин.

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Он также высказался по поводу людей, на которых оказала влияние российская пропаганда на временно оккупированных территориях. Моше Асман считает, что девятилетнее давление российской пропаганды является огромной проблемой.

«Опять же, это та же психологическая проблема. Нужны здесь будут специалисты. Потому что я вижу, насколько они (Россия – ред.) зомбируют людей. Я думаю, что это психологическая, даже медицинская проблема», - заявил главный раввин Украины.

Напомним, в этом году Kyiv Jewish Forum приурочен к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Лозунг форума, в котором принимают участие президент Израиля, члены Конгресса США, европейские и американские политики, ученые и бизнесмены, — «Stand with Ukraine». Главной площадкой для мероприятия в этом году стал Вашингтон.

Kyiv Jewish Forum был инициирован в 2019 году президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным и в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек.

Партнером KJF-2023 является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.