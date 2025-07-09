Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Radio NV заявил, что Израиль интересуют решения проблемы дронов Украиной, поскольку недавно он сам с ней столкнулся.

«У нас есть много общих интересов, много точек соприкосновения. Одна из них, очевидно, это все, что касается противодействия дронам. Украина уже более трех лет сталкивается с проблемой дронов. Сначала это были иранские дроны, насколько я понимаю, сейчас это преимущественно дроны российского производства. Мы столкнулись с той же проблемой относительно недавно, и нас, конечно, очень интересуют те решения, которые в Украине есть для [борьбы с дронами]», — заявил Бродский в эфире Radio NV.

Он отметил, что у Израиля тоже есть немало технологий и разработок, которые могут быть интересны Украине и отметил, что вопрос военного сотрудничества не стоит обсуждать в публичном пространстве.

В ночь на среду, 9 июля, страна-агрессор Россия запустила по Украине 728 беспилотников различных типов, лишь около 300 из них были шахедами, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что ночью эффективно работали дроны-перехватчики, которые уничтожили десятки целей.

В статье BBC Украина, опубликованной 5 июля, отмечалось, что за последний месяц Россия установила несколько антирекордов по выпущенным по украинским городам дронам и ракетам различных типов. Большинство из запущенного были ударными шахедами или их имитаторами герберами. В статье описывается эшелонированная противовоздушная оборона, которую Украина использует для борьбы с российскими дронами, включающая