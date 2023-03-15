Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу оружия Украине — СМИ 15 марта, 22:03 Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Израиль впервые с начала вторжения утвердил экспортные лицензии на продажу систем защиты от дронов, которые могли бы помочь Украине противостоять иранским беспилотникам, сообщает Axios со ссылкой на слова трех израильских и украинских чиновников.

Экспортные лицензии, по словам официальных лиц, были одобрены министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном в середине февраля, когда Израиль проводил по указанию премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху пересмотр своей политики по поводу российской агрессии против Украины.

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По словам источников издания, лицензии были одобрены для двух израильских компаний — Elbit и Rafael, разрабатывающих системы защиты от дронов.

Представитель Украины рассказал журналистам, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить презентацию о системах защиты от беспилотников.

Однако, по данным СМИ, соглашение еще не подписано.

Накануне СМИ сообщали, что Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине.