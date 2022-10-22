«Если есть желание достичь результата». Переговоры об оборонном сотрудничестве должны проходить тайно — посол Израиля в Украине 22 октября, 14:00 Эксклюзив НВ Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Фото:Michael Brodsky / Twitter)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире Радио НВ объяснил, какую позицию занимает его страна по поставкам оружия Украине.

«Безусловно, системы противоракетной обороны и любые другие системы противовоздушной обороны являются частью оборонного экспорта, на которые распространяются определенные правила. Но что самое важное: переговоры об оборонном сотрудничестве не ведутся при помощи СМИ, они не ведутся в публичном пространстве. Поэтому я считаю, что любая дискуссия, любое обсуждение (даст Израиль оружие, не даст Израиль оружие) только вредит делу», — убежден Бродский.

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По мнению посла, такие контакты должны осуществляться тайно, по специальным каналам.

«Если есть желание достичь результата, то привлекать общественное мнение и пытаться воздействовать при помощи общественного мнения, при помощи прессы, думаю, это контрпродуктивно».

Отвечая на ремарку журналиста Дмитрия Тузова, который рассказывал о публичности процесса передачи вооружения США, Бродский отметил:

«Израиль находится в другой ситуации. Мы не являемся членом блока НАТО. Обратите внимание, что страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украины, это страны, которые входят в блок НАТО и, соответственно, на них распространяется защита блока НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку. Израиль в одиночку пытается бороться с террором».

И сегодня, по словам посла, Ближний Восток — не самый спокойный регион:

«Это очень взрывоопасный регион. И если посмотреть на то, что происходит, то опасность в отношении Израиля сохраняется. <...> Поэтому Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности в Израиле, а в перспективе могут привести к войне, гибели мирных граждан, израильских солдат. На это ни одно израильское правительство не пойдет».

21 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили сотрудничество Ирана и России в войне против Украины. Лапид не упомянул об официальном запросе Украины о поставках системы противовоздушной обороны.

Позже Лапид заявил, что передача системы Железный купол Украине станет «неверным переходом границ» из-за оборонных интересов его страны.

18 октября Кулеба сообщал, что Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.

16 октября, по данным издания Washington Post, которое ссылается на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса земля — земля для войны против Украины.

После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.