Израиль никогда не любил РФ. Главред ведущего израильского издания — о лавине российских фейков и реальном отношении к Украине 12 августа, 07:35 NV Премиум Эмиль Шлеймович, главный редактор портала Детали (Израиль), внимательно следит за событиями в Украине (Фото:DR)

Эмиль Шлеймович, главный редактор портала Детали, одного из крупнейших в Израиле русскоязычных СМИ, рассказывает о беспрецедентной атаке российских фейковых новостей, которую переживают местные медиа, и поименно называет виновных в том, что его страна не протянула руку помощи Украине.

Пророссийские хакеры массово создают фальшивые страницы израильских изданий и телеканалов (журнал Либерал, порталы Мако и Walla, новостной сайт 12 телеканал и т. д. ), где размещают статьи, подписывая их именами известных в Израиле журналистов и лидеров общественных мнений.

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Кое-где в тексты фальшивых статей инкорпорируются «цитаты» министров, которые якобы высказываются против поддержки Украины.

Кроме того, в последнее время в редакции израильских СМИ пошел поток предложений по размещению пророссийской «джинсы». Репертуар контента тривиален: укронацисты, НАТО на границе, россияне — жертва, украинцы — субъект ненависти, Зеленский — слепое оружие в руках Запада, который избегает всех мирных инициатив чистосердечного Кремля.

Заказчики таких «вбросов» не торгуются. Их цель любой ценой разместить дезинформацию в израильских медиа.

«Израиль еще никогда не становился объектом атаки, — считает Эмиль Шлеймович, главный редактор портала Детали, одного из крупнейших в Израиле русскоязычных изданий, — Не было необходимости».

Но теперь она есть, и Шлеймович рассказывает NV все очевидные и скрытые смыслы этой глобальной информационной кампании, организованной спецслужбами РФ. Мимоходом он называет имена израильских политиков, которые работают на российские нарративы, и озвучивает свои ожидания относительно украинской реакции.