FT: Турция и Израиль рискуют перейти к конфронтации

12-дневная война между Израилем и Ираном изменила баланс сил в регионе. Наибольшую угрозу теперь представляет не Иран, а обострение соперничества между Турцией и Израилем — двумя союзниками США с противоположными амбициями, говорится в материале FT .

«Не существует палестинской, ливанской, сирийской, йеменской или иранской проблемы — но несомненно существует проблема Израиля», — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на саммите Организации исламского сотрудничества.

По данным издания, это свидетельствует об изменении отношения Анкары к Израилю: от бывшего союзника — к открытому противнику.

Отмечается, что в Турции все больше политических голосов, в частности союзник президента Эрдогана Девлет Бахчели, обвиняют Израиль в попытке «окружить Анатолию» и дестабилизировать Турцию. Такие заявления больше не остаются только в таблоидной плоскости, а становятся частью риторики государственных структур и ведущих медиа.

В Израиле, в свою очередь, растет беспокойство из-за влияния Турции. Некоторые считают ее долгосрочной угрозой, «опаснее Ирана», а публичная поддержка ХАМАСа со стороны Эрдогана вызвала жесткую реакцию со стороны правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и стимулировала активизацию контактов Израиля с сирийскими курдами, которых Анкара считает враждебными силами.

Соперничество имеет как идеологический, так и геополитический характер. Анкара продвигает программу Века Турции, которая сочетает исламистский популизм и национализм. В то же время израильская праворадикальная коалиция придерживается курса на военное превосходство в регионе.

Как утверждает издание, ближайшей ареной конфронтации может стать Сирия. После краха режима Башара Асада в конце 2024 года обе страны пытаются влиять на формирование нового порядка. Турция поддерживает союзников, которые сейчас находятся у власти, и контролирует значительную часть северной Сирии. Израиль, в свою очередь, усилил авиаудары и поддерживает автономию курдских и дружеских формирований.

В апреле израильские военные нанесли удар по объекту, где должна была разместиться турецкая база. Хотя между странами действует военная горячая линия, дипломатические контакты остаются замороженными.

Анкара сделала выводы из войны Израиля с Ираном, что уничтожение израильскими силами иранского военного руководства стало свидетельством превосходства в сфере воздушной войны и разведки. Турция стремится ликвидировать собственные слабые места.

Financial Times отмечает, что президент США Дональд Трамп, который имеет рабочие отношения как с Нетаньяху, так и с Эрдоганом, может сыграть роль в сдерживании эскалации. Однако даже прекращение войны в Газе вряд ли остановит долгосрочное обострение между Турцией и Израилем.

За десятилетия обе страны были стратегическими союзниками США и опорами региональной стабильности. Сегодня эти две силы все больше вступают в прямую конфронтацию. С ослаблением Ирана именно турецко-израильское соперничество может стать следующим большим вызовом для Ближнего Востока.