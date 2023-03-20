Израиль и Палестина договорились о недопущении насилия во время Рамадана 20 марта, 07:57 Рамадан начинается 23 марта (Фото:REUTERS/Akhtar Soomro)

Израильские и палестинские чиновники договорились о принятии мер сдерживания насилия в святых местах Иерусалима во время священного для мусульман месяца Рамадан (23 марта — 21 апреля).

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Египте, состоявшихся с участием официальных лиц США, Египта и Иордании, пишет Reuters.



Стороны также подтвердили обязательства, взятые на себя на встрече в иорданском городе Акаби в прошлом месяце, в частности обещание Израиля прекратить на четыре месяца обсуждение любых новых поселений.

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На воскресных переговорах израильские и палестинские официальные лица «договорились о создании механизма для сдерживания и противодействия насилию, подстрекательству и подстрекательским заявлениям и действиям», говорится в заявлении.

В документе, однако, не представлены никакие подробности этого механизма.

Участники переговоров также «подчеркнули необходимость как для израильтян, так и для палестинцев активно предотвращать любые действия, нарушающие святость» иерусалимских культовых мест во время Рамадана.

За последний год израильские силы совершили тысячи арестов на Западном берегу реки Иордан и убили более 200 палестинцев, а более 40 израильтян и трое украинцев погибли в результате палестинских атак.