Израиль и Палестина договорились о перемирии в секторе Газа — СМИ 7 августа, 18:02 Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля, 5 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Mohammed Salem)

7 августа в 20:00 запланировано начало перемирия в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями палестинского «Исламского джихада».

Об этом сообщает Al Jazeera.



Согласно сообщению, в ближайшее время египетские официальные лица выступят с соответствующим заявлением. Режим прекращения огня должен вступить в силу в 20:00. Пока неизвестно, сколько он продлится.

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При этом официально пока ни Израиль, ни «Исламский джихад» публично не заявляли о своем согласии на прекращение огня.

5 августа армия обороны Израиля заявила об ударах по военным базам и зданиям, используемым террористами в секторе Газа, и об убийстве командира Палестинского исламского джихада Тайсира Джабари и еще нескольких террористов, которые планировали проведение ракетной атаки. В Министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате атаки были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди которых ребенок и командир Палестинского исламского джихада.

В ответ было выпущено более 100 ракет из сектора Газа по городам в центре и на юге Израиля.

Напряженность вокруг сектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать ответной атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.

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