Трамп объявил о мире между Израилем и Ираном. Работает ли это — анализ ВВС 24 июня, 11:53 Трамп утверждал, что обе страны согласились на 12-часовое прекращение огня, после чего война будет считаться завершенной (Фото: Getty Images)

Израиль и Иран договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп. Впоследствии он сообщил, что перемирие вступило в силу и призвал стороны не нарушать договоренности. Как Израиль и Иран договорились о перемирии — в анализе BBC News Украина. NV публикует этот материал на правах информационного сотрудничества.

Про це припинення вогню Трамп написав у Truth Social.

Раніше, у ніч проти 24 червня, Трамп стверджував, що обидві країни погодилися на 12-годинне припинення вогню, після чого війна вважатиметься завершеною.

Заяву Трампа вночі прокоментував міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Він вказав, що на той момент не було угоди про припинення вогню з Ізраїлем, однак, за його словами, Тегеран дійсно готовий зупинити обстріли, якщо на це піде ізраїльська сторона.

Після заяви Трампа ЦАХАЛ заявив про запуск ракет з Ірану. За даними ізраїльських медиків, унаслідок нічної атаки загинули четверо людей.

Пізніше очільник іранського МЗС уточнив, що о 4 ранку за місцевим часом Іран таки припинив атаки.

Тим часом уряд Ізраїлю заявив, що погодився на пропозицію про припинення вогню після «досягнення цілей» своїх атак на Іран.

Згідно із заявою, Ізраїль усунув «подвійну безпосередню загрозу», пов’язану з ядерною зброєю і балістичними ракетами.

У документі також вказано, що Ізраїль «завдав серйозної шкоди військовому керівництву і знищив десятки центральних іранських урядових об'єктів».

«Ізраїль та Іран звернулися до мене одночасно»

Трамп розповів, що Ізраїль та Іран звернулися до нього «майже одночасно» з готовністю до миру.

«Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно і сказали: „Мир!“ Я знав, що час настав», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, на обидві країни чекають «любов, мир і процвітання» в майбутньому.

«Вони так багато можуть здобути, але також багато і втратити, якщо зіб'ються з праведного та правильного шляху», — додав американський президент.

На його думку, Ірану та Ізраїлю є, що втрачати, якщо вони відмовляться від мирної угоди.

Крім цього, стало відомо, що допоміг укласти перемир’я між Ізраїлем та Іраном також Катар.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, Трамп розмовляв з еміром Катару Таміимом ібн Хамадом Аль Тані і повідомив йому, що США домоглися від Ізраїлю згоди на перемир’я з Іраном.

Також, за даними джерел, Трамп попросив Катар домогтися від Ірану такої ж згоди.

Після розмови з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані іранці погодилися припинити вогонь.

Після цього вже віцепрезидент Джей Ді Венс погодив деталі з Аль Тані.

Вічне перемир’я?

В інтерв'ю кореспонденту NBC News Яміче Альсіндор Дональд Трамп сказав, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном триватиме «вічно».

"Я думаю, що припинення вогню буде безстроковим. Воно триватиме вічно", — цитує журналіст слова Трампа в соцмережі X.

На запитання, чи закінчилася війна, Трамп відповів ствердно.

«Я не вірю, що вони коли-небудь знову будуть вести вогонь проти одне одного», — зазначив американський президент.

Він також назвав цей день «великим днем для Америки і Близького Сходу. «Я дуже радий, що зміг виконати цю роботу. Гинуло багато людей, і ставало тільки гірше», — додав Трамп.

Виклики для США

Найскладніший момент для Дональда Трампа настане після припинення вогню, вважає кореспондент ВВС Джейк Квон, оскільки він має не допустити потрапляння ядерної зброї до рук іранців.

Білий дім стверджує, що ядерну програму Ірану знищено. Але ніхто не знає, чи це дійсно так, поки Іран не допустить спостерігачів.

Є й інші питання.

Чи вивезли іранці ядерні матеріали та технологічне обладнання з відомих об'єктів до американської атаки? Чи є секретні об'єкти, які не були знищені ударами?

Наразі американцям потрібна дипломатична угода з іранцями, яка забезпечить повне, перевірене та незворотне знищення іранської ядерної програми. Востаннє, коли США укладали таку угоду з Іраном, на підписання документа пішло понад два роки.

Трамп розірвав ядерну угоду 2018 року, Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), заявивши, що вона неповноцінна і не може перешкодити Ірану створити ядерну бомбу.