«Меньше об Украине». Новый глава МИД Израиля обозначил изменение внешней политики — СМИ

2 января, 16:33
Поделиться:
Вместе с тем Эли Коэн пообещал «продолжит гуманитарную помощь» (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Вместе с тем Эли Коэн пообещал «продолжит гуманитарную помощь» (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

В правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, которое считается самым правым за всю историю страны, обозначили изменение политики в отношении Украины.

Как сообщает The Times of Israel об этом шла речь во время первого выступления министра иностранных дел Эли Коэна.

Читайте также:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 29 декабря 2022 года (Фото:Ariel Schalit/Pool via REUTERS) «Ближе к Путину, чем к Украине». Чего хочет Киев от Израиля и что от него требует Нетаньяху взамен — отвечает журналист

«Относительно Украины Коэн лишь говорит, что это правительство будет меньше болтать и продолжит гуманитарную помощь», — говорится в материале.

Видео дня

По словам дипломатического корреспондента Walla News Барака Равида, на фоне запланированной на 3 января встречи главы израильского МИД с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым это может означать, что правительство Нетаньяху займет «более пророссийскую позицию».

Читайте также:
Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН по палестинским территориям — СМИ

«В своем выступлении Коэн намекнул, что в отличие от своего предшественника Яира Лапида он не будет публично осуждать Россию. Он заявил, что собирается разработать новую „ответственную“ политику в отношении войны в Украине, и подчеркнул, что министерство иностранных дел подготовит подробную презентацию для кабинета безопасности по этому вопросу», — написал он у себя в Twitter.

Радвид отметил, что предшественник Коэна «вел жесткую политику» в отношении кремлевского режима, публично осуждал его и даже заявлял, что российские войска совершили военные преступления.

«После вторжения Лапид не разговаривал с Лавровым, а после того, как он вступил в должность исполняющего обязанности премьер-министра, он не разговаривал с Путиным», — добавил журналист.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Российская агрессия Дипломатия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X