Трамп объявил о начале второй фазы его мирного плана по Газе

Бигборд с фотографией Дональда Трампа на многоэтажке в Тель-Авиве, 12 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая фаза по сектору Газа «начинается прямо сейчас». Об этом он сообщил во вторник, 14 октября, в соцсети Truth Social.

«Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать. Это большое облегчение, но работа не завершена. Тела погибших, вопреки обещаниям, не возвращены. Вторая фаза начинается прямо сейчас!» — отметил американский президент.

The Guardian отмечает, что ключевой аспект второй фазы мирного плана Трампа — резкое увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

В то же время Израиль проинформировал ООН, что позволит пропустить в Газу 15 октября только 300 грузовиков с помощью — половину от согласованного количества. Кроме того, пункт пропуска Рафах останется закрытым.

Издание добавляет, что на такой шаг Тель-Авив пошел из-за сообщений о том, что ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня и возвращении тел 24 погибших заложников.

В свою очередь ХАМАС сообщил посредникам, что остатки четырех заложников передадут Израилю сегодня в 22:00 по местному времени. Ранее группировка утверждала, что поиск тел некоторых погибших заложников может занять больше времени, поскольку известны не все места захоронения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что поиск некоторых тел продлится дольше, а некоторые, возможно, никогда не будут найдены.

«Реальность такова, что некоторые из заложников могут никогда не вернуться, но я действительно считаю, что приложив определенные усилия, мы сможем отдать их семьям тела. Мы действительно хотим дать этим людям возможность достойно похоронить своих близких, которых убили жестокие террористы», — сказал он в эфире Fox News.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.