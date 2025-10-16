Министр обороны Израиля приказал армии подготовить план разгрома ХАМАС на случай возобновления боев в Газе

16 октября, 02:20
Военные ЦАХАЛ в секторе Газа (Фото: Армия обороны Израиля/Handout via REUTERS)

Министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план полного разгрома ХАМАС на случай возобновления боевых действий в секторе Газа.

Об этом сообщает CNN.

Во время встречи с руководством ЦАХАЛ в среду Кац поручил подготовить комплексный план действий на случай, если ХАМАС откажется выполнять мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе и «возникнет необходимость возобновления боевых действий».

«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль, в координации с США, вернется к боевым действиям и будет работать над полным разгромом ХАМАС, изменением ситуации в Газе и достижением всех целей войны», — говорится в сообщении израильского министерства обороны.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что разоружение группировки ХАМАС является следующим шагом в рамках мирного соглашения для Газы после возвращения заложников.

«Во-первых, ХАМАС должен сложить оружие, а во-вторых, должны убедиться, что в Газе нет заводов по производству оружия. В Газу не ввозится контрабандное оружие. Это демилитаризация», — сказал Нетаньяху.

Как подчеркнул премьер Израиля, если ХАМАС откажется выполнить эти условия, то «начнется настоящий хаос».

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

