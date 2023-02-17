Израиль должен перейти от гуманитарной к военной помощи Украине — диссидент Щаранский 17 февраля, 15:05 Натан Щаранский считает, что все больше признаков того, что Израиль перейдет к военной помощи Украине (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Советский диссидент, израильский политик и правозащитник Натан Щаранский считает, что для властей Израиля было бы верным решением оказывать Украине не только гуманитарную помощь, но и военную. Об этом он заявил во время Kyiv Jewish Forum, который проходит 15−16 февраля в Вашингтоне.

По его словам, победа Украины должна являться приоритетом, ведь это обеспечит будущее всего свободного мира.

"Израиль должен перейти от гуманитарной помощи к военной, и есть все больше признаков того, что это произойдет. Этого до сих пор не произошло не из-за отсутствия сочувствия. Израиль в подавляющем большинстве на стороне Украины, но имеет особые вызовы: бороться за свое право на существование, бороться с врагами и одновременно удерживать Россию от вмешательства в эту войну", - заявил Щаранский.

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По его мнению, борьба Украины против России является очень важной во многих значениях. Как и Израиль, Украина борется за свою национальную идентичность и одновременно за право быть демократическим государством. Поэтому Израиль должен поддерживать Украину во время войны и на этапе послевоенного восстановления.

"Мы знаем, как это сделать, и мы знаем, как помочь. И мы должны помочь", - сказал Щаранский.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Начиная с 2019 года форум собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. В первый раз KJF прошел в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. В последующие годы форум перешел в онлайн-режим, его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

2023 KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.