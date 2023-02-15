Израиль должен быть заинтересован в победе Украины — Кулеба на Kyiv Jewish Forum 15 февраля, 18:05 Кулеба: Израиль очень хорошо знает, что значит, когда соседнее государство не признает твоего базового права на существование (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Начиная с 24 февраля 2022 года, Израиль оказал Украине значительную поддержку в виде гумпомощи. Однако Украина продолжает надеяться, что сотрудничество двух стран распространится и на военно-техническую сферу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время включения на Kyiv Jewish Forum.



По словам Кулебы, Израиль должен быть заинтересован в победе Украины, в особенности потому, что Россия и Иран все активнее сотрудничают, в частности, Иран отправил беспилотники в Россию.

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"Почему-то, когда речь идет о системах противовоздушной обороны, когда Украине критически требуется защитить жизнь мирного населения от варварских ракетных ударов России, движения вперед нет. Я до сих пор не могу придумать логических причин», — сказал министр.

Израиль и Украина сталкиваются с общими вызовами в области безопасности и разделяют одинаковые демократические идеалы, убежден он.

«Я думаю, что обе наши нации могут понять страдания и стойкость друг друга. Израиль очень хорошо знает, что значит, когда соседнее государство не признает твое базовое право на существование и хочет стереть тебя с лица земли», — подчеркнул глава МИД.

Кулеба добавил, что Израиль может и должен стать активным участником формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы рассчитываем на участие Израиля в этом вопросе", — заявил он.

В скором времени должен состояться визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев. Нет лучшего способа понять, что происходит в Украине, чем приехать и увидеть все своими глазами, пояснил Кулеба.

«Я уверен, что у Украины и Израиля есть большой общий потенциал. Наши страны связаны между собой глубокими историческими связями и сегодня у нас общие вызовы», — резюмировал он.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве. Участниками Kyiv Jewish Forum традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. NV выступает медиа-партнером KJF.