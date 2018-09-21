Израиль доказал России непричастность к крушению Ил-20 в Сирии - СМИ

Израиль предоставил России доказательства невиновности в инциденте со сбитым российским военным самолетом Ил-20 в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источник в израильской армии.

По информации собеседника агентства, войска противовоздушной обороны Сирии вели хаотический огонь в течение долгого периода времени, даже после того как самолеты ВВС Израиля отправились на базу и их уже не было в районе инцидента.

“Мы доказали, как сирийский безответственный зенитный огонь стал непосредственной причиной гибели российского самолета”, - сказал военный чиновник.

При этом он назвал действия сирийских военных "безрассудными, безответственными и непрофессиональными”.

Напомним, что 20 сентября в Москву прибыла делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим израильских ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Израильская сторона передала российским военым 40-страничный доклад по событиям, происходившие в районе сирийской Латакии вечером 17 сентября.

В ночь на 18 сентября российский военный самолет Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море. В результате авиакатастрофы погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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В Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, с которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".