Израиль активизирует противостояние иранскому влиянию в Сирии после вывода войск США - Нетаньяху Сегодня, 18:56 22 Цей матеріал також доступний українською Биньямин Нетаньяху

Израиль намерен активизировать действия по противостоянию влияния Ирана в Сирии после вывода американских войск, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Jerusalem Post.

По его словам, эта политика подразумевает военные операции, нацеленные против проиранских группировок.

"Решение вывести две тысячи американских военнослужащих из Сирии не изменит нашу последовательную политику: мы будем продолжать действовать против попытки Ирана создать военные базы в Сирии, и в случае необходимости мы даже расширим наши операции там", – заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля напомнил о тоннелях, построенных при поддержке Израиля, по которым союзная Дамаску проиранская группировка Хезболла перебрасывала оружие и снаряжение.

Отмечается, что 20 декабря Армия обороны Израиля уничтожила один из таких тоннелей и заблокировала еще один.

"Эти тоннели были построены Хезболлой при прямой поддержке и финансировании со стороны Ирана. Это сеть агрессии Ирана на Ближнем Востоке, которая также терроризирует Европу и весь мир. Израиль продолжает свою операцию против тоннелей террористов и доведет ее до успешного завершения", – подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Турция наращивает военное присутствие на границе с Сирией.

Макрон "очень сожалеет" по поводу вывода войск США из Сирии

Напомним, 19 декабря США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии. Также Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.