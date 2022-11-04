«Ответ ХАМАС». Израиль нанес удары по сектору Газа 4 ноября, 05:17 Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля, 5 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Mohammed Salem)

Израильские военные 4 ноября нанесли удары по сектору Газа. Это стало ответом на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает Times of Israel.



Пока информации о пострадавших нет.

«Самолёты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС», — указали в Армии обороны Израиля.

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Это первые подобные действия с начала августа 2022 года.