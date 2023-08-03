Атака РФ на Измаил. Румыния проверяет информацию о падении Шахеда на территории страны 3 августа, 19:16 Министерство обороны Румынии проверяет информацию о падении на своей территории обломков сбитых беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали Измаил в ночь на 2 августа (Фото:Jesús Gorriti/Flickr)

Министерство обороны Румынии сообщило в среду, 3 августа, что проверяет информацию о падении на своей территории обломков сбитых беспилотников Шахед, которыми российские оккупанты атаковали город Измаил Одесской области ночью 2 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отметили, что получили информацию от органов власти коммуны Чаталкиой, которая граничит с Украиной по Дунаю и расположена напротив Измаила, о вероятном падении на ее территории элементов беспилотников, которыми Россия атаковала порт Измаила в ночь на 2 августа.

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Пресс-служба ведомства заявила, что на место прибыла команда специалистов Воздушных сил Румынии.

«В настоящее время не найдено конкретных элементов, которые бы подтвердили эти предположения», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве Румынии добавили, что российские дроны не нарушили воздушного пространства страны, однако Минобороны повысит уровень контроля для «усиления обороны всего восточного фланга (НАТО — ред.) и сдерживания от любой агрессии».

Ночью в среду, 2 августа, Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

В результате атаки в Измаиле, где расположен речной порт, поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства — ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

В среду, 2 августа, президент Румынии Клаус Йоханнис, комментируя удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, заявил, что такие атаки — неприемлемы.

В среду, С августа, телеканал Digi24 со ссылкой на мэра коммуны Чаталкиой в Тулче Тудора Чернега сообщил, что местные жители сообщили ему, что над их домами пролетели дроны, а один БПЛА упал в лес, однако его обломков найти не удалось.