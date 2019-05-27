Избранный президент Литвы Науседа продолжит курс Грибаускайте в отношении Украины Сегодня, 16:33 115 Цей матеріал також доступний українською Gitanas Nausėda/Facebook Гитанас Науседа Gitanas Nausėda/Facebook

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа продолжит политику Дали Грибаускайте по отношению к Украине и России.

Об этом агентству Интерфакс-Украина заявили в представительстве Литвы в Европейском Союзе.

«Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что «Литва предаст своих партнеров в Украине», — заявили в представительстве.

Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

Грибаускайте известна своей поддержкой Украины и поддержкой политики санкций в отношении России.

26 мая в Литве состоялся второй тур президентских выборов. Независимый кандидат Науседа одержал уверенную победу над представительницей консерваторов Ингриде Шимоните (65,86% против 32,86%).