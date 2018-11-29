Избранный президент Грузии Зурабишвили: Сейчас не время дружить с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас не время дружить с Россией.
Об этом политик заявила в интервью Русской службе Би-би-си.
"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.
Избранный президент добавила, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Тбилиси не останется в стороне.
Напомним, по результатам подсчета 100% голосов второго тура президентских выборов в Грузии президентом стала независимый кандидат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. За нее проголосовали 59,52% избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе получил 40,48% голосов.
Вашадзе уже заявил, что не признает результаты голосования.
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