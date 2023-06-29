Из-за виз для иранцев и россиян. Главе МИД Бельгии грозит отставка с должности 29 июня, 11:31 Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб под угрозой отставки (Фото:EPA-EFE/Olivier Matthys)

В четверг, 29 июня, главе МИД Бельгии Аджи Лябиб грозит объявление вотума недоверия от парламентариев своей страны из-за предоставления виз российской и иранской делегациям для поездки в рамках форума мэров Бельгии.

Об этом пишет издание Euroaktiv.

Однако медиа добавляет, что отставка руководительницы зарубежного ведомства не грозит. Дело в том, что члены социалистической партии PS, франкоязычной Ecolo и представители фламандских зеленых Groen уже заявили, что вотум недоверия против Лябиб не поддержат. Представители упомянутых политических сил утверждают, что такие действия могут дестабилизировать правительство, однако добавили, что доверие к действиям министра «еще не восстановлено».

Видео дня

«Мы не хотим ставить под угрозу стабильность страны. Для нас, однако, Лябиб должна пообещать реформировать визовую процедуру, подтвердить борьбу за права человека в Иране и поставить на место иранского посла», — заявил парламентарий Воутер де Вриндт от партии Groen.

Свою поддержку коллеге уже выразил глава бельгийского правительства Александр де Кроо.

«Мы должны возлагать политическую ответственность туда, куда она положена. Несмотря на негативное мнение [федерального правительства — ред.], Брюссель все же решил пригласить [иранцев — ред.] и даже оплатить их пребывание. Вот где лежит ответственность.», — сообщил политик на прошлой неделе в интервью для местного издания VTM.

По словам Александра де Кроо, позиция федерального правительства в отношении иранских властей является четкой, а выдача виз иранской делегации, в состав которой входил мэр Тегерана, не меняет правительственной позиции.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб уже не впервые попадает в скандалы за время своего пребывания в должности. Перед тем, как предоставить российским и иранским политикам визы в Бельгию для форума мэров в Брюсселе, политик незаконно посетила оккупированный россиянами Крым в 2021 году, чем нарушила украинское законодательство. 31 августа 2022 года во время совместной встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Праге она заявила, что сожалеет об этом поступке, добавив о поддержке территориальной целостности Украины и помощи Бельгии для содействия развитию нашей страны.