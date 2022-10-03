От Путина захотят избавиться. Нарастающий успех украинской армии обрушит политический фронт в России — Пионтковский

3 октября, 19:44
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Российский диктатор Владимир Путин объявляет об аннексии украинских территорий на фоне поражения войск РФ в Лимане (Фото:REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин объявляет об аннексии украинских территорий на фоне поражения войск РФ в Лимане (Фото:REUTERS)

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Радио НВ заявил, что нарастающий успех украинской армии обрушит политический фронт в России, что приведет к тому, что от российского диктатора Владимира Путина захотят избавиться.

Как заявил Пионтковский Радио НВ, после речи Путина, в которой он объявил об аннексии новых украинских территорий «эта война начинает восприниматься, как война одного сумасшедшего человека».

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«И это ощущение будет усиливаться, с каждым новым успехом украинских Вооруженных сил. В довольно близкой перспективе это приведёт людей, находящихся в бункере, к пониманию, что они должны избавиться от этого человека, так как он опасен, прежде всего для них», — сказал российский политолог.

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30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины и выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада.

Страны-члены Евросовета решительно отвергли и осудили решение РФ. Турция также не признает незаконную аннексию Россией четырех областей Украины.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал речь Путина «полной шовинизма, ненависти и претензий в нацистском стиле», а также призвал поставить Украине больше оружия для борьбы против России.

Впоследствии Генсек НАТО Йенс Столтенбрг заявил, что Украина имеет полное право вернуть все временно оккупированные территории востока и юга страны.

В тот же день, 30 сентября, Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об историческом решении заявил президент Владимир Зеленский.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Красный Лиман Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Аннексия Крыма Андрей Пионтковский Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины Лиман Лиман котел

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