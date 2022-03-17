«Путин осознает, в каком д***ме его операция». ФСБ задержала замначальника Росгвардии — Грозев

17 марта, 15:43
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Российские войска в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Замначальника Росгвардии России Роман Гаврилов задержан управлением военной контрразведки ФСБ, сообщает журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на три собственных источника.

«Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии России (подразделение внутренних войск РФ, понесшее огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ», — пишет он в Twitter.

Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности российского диктатора Владимира Путина, отмечает журналист.

https://twitter.com/christogrozev/status/1504440205352349700

Грозев уточняет, что причина задержания неясна. По словам одного источника, Гаврилов был задержан за «утечку военной информации, повлекшую гибель людей». А два других источника утверждают, что причина «расточительная трата топлива».

https://twitter.com/christogrozev/status/1504441427929047041

«Пока трудно предположить, во что именно выльется чистка/перестановки в верхушке силовиков. Ясно одно: несомненно, Путин осознает, в каком дерьме оказалась эта операция. Все настолько плохо, что он меняет лошадей на переправе, что во время войны недопустимо», — пишет он.

https://twitter.com/christogrozev/status/1504442083293245444
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Ранее издание Медуза сообщала, что Путин начал репрессии против так называемой 5-й службы ФСБ, которая снабжала его данными о ситуации в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   ФСБ Контрразведка Война в Украине Росгвардия Христо Грозев

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