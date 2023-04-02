Институция, обеспечивающая мир. Совбез ООН необходимо реформировать — МИД Чехии 2 апреля, 23:13 С 1 апреля Россия месяц будет председательствовать в Совбезе ООН (Фото:Jeenah Moon/File Photo/Reuters)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что считает нужным реформировать Совет Безопасности ООН, поскольку РФ не может председательствовать в этой структуре. Она является государством-агрессором.

Об этом он написал в Twitter.

"Я согласен с Владимиром Зеленским, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать", - заявил Липовский.

Он отметил, что последним доказательством тому является то, что Россия начала возглавлять организацию, которая должна обеспечивать мир. Это государство, по словам Липовского, нарушает устав ООН и своим варварским поведением угрожает безопасности всего мира.

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С 1 апреля Российская Федерация, развязавшая полномасштабную войну, будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение месяца. Украинские дипломаты называют это «злой шуткой».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет участвовать в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда « Речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».

«Начиная с 1 апреля они выводят уровень абсурда на новый уровень. Совет безопасности в том виде, в котором он создан, обездвижен и не способен решать вопросы своей первоочередной ответственности, то есть предотвращать конфликты, а затем разрешать конфликты», — подчеркнул Кислица.