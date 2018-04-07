Из-за пожарной сирены норвежцы решили, что началась война с Россией

Жители норвежского города Вадсе, находящегося неподалеку от границы с Россией, из-за сработавшей по ошибке пожарной сирены решили, что началась война, передает Европейская правда со ссылкой на NRK.

Сирена включилась около полуночи и ее сигнал звучал около 15 минут, пока владелец старой пожарной станции не приехал и не выключил ее.

За это время службы Вадсе получили много телефонных звонков от перепуганных жителей. Многие предположили, что началась война.

Норвежская телерадиокомпания отмечает, что из города Вадсе хорошо видна территория России, в частности полуразрушенный ядерный завод. Когда включаются сирены, многие вспоминают об этом соседстве.

Кроме того, с 2015 года выходит норвежский телесериал Оккупированные о российской оккупации Норвегии.