Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пережила критический период с закупкой FPV-дронов в Европейском Союзе после того, как Китай массово ограничил экспорт необходимых компонентов .

«Было очень критично в какой-то момент, когда наши очень много закупали FPV с рынка Европейского Союза. Поэтому я бы не сказал, что Китай действовал точечно — он массово ограничил экспорт в страны ЕС», — сказал Зеленский на брифинге в пятницу, 31 октября, пишет агентство Интерфакс-Украина.

По словам украинского президента, ситуация стабилизировалась только после того, как Украина наладила собственное производство FPV-дронов.

9 октября Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Страна расширила перечень ограничений на технологии их переработки и запретила поставки этих материалов иностранным компаниям, работающим в сфере оборонной промышленности.

После этого Европейский Союз призывает G7 скоординировано отреагировать на новые ограничения Китая. Также новые ограничения Китая вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, который пригрозил новыми тарифами и намекнул на возможность отмены встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в конце октября. Хотя Вашингтон сейчас стремится к деэскалации конфликта, Шефчович не исключил подобного ответа ЕС, отметив, что сначала планируется собрать оценку ситуации от европейских министров.