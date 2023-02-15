С начала войны в Израиль эмигрировали 15 тысяч украинских евреев — Эли Коэн на Kyiv Jewish Forum 15 февраля, 17:21 По словам Эли Коэна, Израиль планирует расширять гуманитарную помощь Украине (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Израиль решили эмигрировать 15 тысяч украинских евреев. Об этом он сказал во видеовключении на Kyiv Jewish Forum, который стартовал в среду, 15 февраля.



«Ворота Государства Израиль всегда будут открыты для любого еврея, который захочет иммигрировать в Израиль из Украины или любой другой страны мира», — заявил Коэн.

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Он заверил, что Израиль и мировое еврейское сообщество будут продолжать поддерживать евреев Украины в это тяжелое время.

Коэн также сообщил, что Израиль намерен расширять гуманитарную помощь Украине.

Напомним, Kyiv Jewish Forum ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. С 2020 года мероприятие перешло в онлайн-режим, а его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

Главной площадкой форума в этом году стал Вашингтон. KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.